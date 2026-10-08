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Bingöl Karlıova'da besiciler için Yiğitler köyüne demir köprü yapıldı

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Bingöl Karlıova'da besiciler için Yiğitler köyüne demir köprü yapıldı
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Bingöl Karlıova'da Yiğitler köyünde besiciler için demir köprü yapıldı. Köy sakinleri, yaklaşık 2 kilometre yol gidip başka köprüden geçmek yerine yeni köprüyle doğrudan geçiş sağlayabilecek.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besicilerin hayvanlarını meralara daha kolay ve güvenli ulaştırabilmesi amacıyla demir köprü yapıldı.

Karlıova Kaymakamlığınca Yiğitler köyüde besicilerin hayvanlarıyla mera ve yaylalara ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla köprü yapılmasına karar verildi.

Hazırlanan demir köprü, tırla bölgeye götürüldü ve iş makineleri yardımıyla belirlenen noktaya yerleştirildi.

Daha önce mera ve yaylalara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yol giderek başka bir köprüden geçmek zorunda kalan köy sakinleri, yeni köprü sayesinde köy içinden doğrudan geçiş sağlayabilecek.

Köy sakinleri yapılan köprüden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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