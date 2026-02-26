Haberler

Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de yoğun kar ve tipinin etkisiyle Bingöl-Erzurum kara yolu tır geçişlerine kapatıldı. Valilik, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bingöl- Erzurum kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.

Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 20-49 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 10.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş

İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş! İşte nedeni
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar, aralarında para toplayıp masrafı ödeyince serbest kaldılar

Sandalyelerle birbirlerine saldırdılar, masrafı birlikte ödediler