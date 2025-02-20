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Bingöl-Erzurum Kara Yolunda Yoğun Kar Nedeniyle Tır Geçişleri Yasaklandı

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Bingöl-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor. Yol kenarındaki tır kuyruklarının çözüme kavuşması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl- Erzurum kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Bingöl-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları 84. Şube Şefliğinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolu tır trafiğine kapatıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Dörtyol mevkisinde tır kuyruğu oluştu.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolun tır trafiğine açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tırlarını yol kenarına park eden sürücüler, ekiplerin güzergahı kardan temizleyip tuzlama çalışması yapmasının ardından yollarına devam edecek.

Öte yandan Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yolda bekleyen sürücüler ile bölgede görev yapan trafik polisleri ve jandarma ekiplerine yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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