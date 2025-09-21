Haberler

Bingöl'e UMKE Mobil Haberleşme Aracı Tahsis Edildi

Bingöl'e UMKE Mobil Haberleşme Aracı Tahsis Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de afetlere hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak Sağlık Bakanlığı tarafından UMKE Mobil Haberleşme Aracı tahsis edildi. Bu araç, afet durumlarında iletişimi güçlendirecek ve acil sağlık ekiplerinin koordinasyonunu artıracak.

Bingöl'e afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında "UMKE Mobil Haberleşme Aracı" tahsisi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen aracın, afet durumlarında iletişimin sürekliliğini sağlamak üzere donatıldığı belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Depremler, seller, yangınlar ve heyelanlar gibi afetlerde kullanılacak aracın, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin koordinasyonunu güçlendirecek. Ayrıca aracın, sahra hastaneleri ve geçici barınma alanlarında iletişimin sürekliliği açısından önemli görev üstlenecek. Böylece Bingöl'e daha önce kazandırılan sahra hastaneleri ve acil müdahale üniteleriyle birlikte ilin afetlere hazırlık kapasitesi her geçen gün güçleniyor."

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a suçlama: Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmedi

Aziz Yıldırım'a ağır suçlama: Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.