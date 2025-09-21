Bingöl'e UMKE Mobil Haberleşme Aracı Tahsis Edildi

Bingöl'e afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında "UMKE Mobil Haberleşme Aracı" tahsisi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen aracın, afet durumlarında iletişimin sürekliliğini sağlamak üzere donatıldığı belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Depremler, seller, yangınlar ve heyelanlar gibi afetlerde kullanılacak aracın, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin koordinasyonunu güçlendirecek. Ayrıca aracın, sahra hastaneleri ve geçici barınma alanlarında iletişimin sürekliliği açısından önemli görev üstlenecek. Böylece Bingöl'e daha önce kazandırılan sahra hastaneleri ve acil müdahale üniteleriyle birlikte ilin afetlere hazırlık kapasitesi her geçen gün güçleniyor."