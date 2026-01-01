Haberler

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARA YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ TIR'LARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARA YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ TIR'LARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunun belirli bir bölümünün TIR trafiğine kapatıldığını açıkladı.

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARA YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ TIR'LARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun bir bölümünün TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 kilometreleri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 15.45 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Bülent TEMİZ/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Van'da düşen çığın altında kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

Çığ faciasında anne ve 2 çocuğu böyle kurtarıldı
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor