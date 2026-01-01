BİNGÖL-DİYARBAKIR KARA YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ TIR'LARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun bir bölümünün TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 kilometreleri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 15.45 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Bülent TEMİZ/BİNGÖL,