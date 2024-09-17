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Sokak ortasında 4 kişiyi katletmişti! Bile isteye yapmış

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Bingöl'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin tutuklanan Emir Can Zazaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olduğu raporla belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Bingöl'de24 Temmuz'da 4 kişinin ölümüne neden olan ve 5 kişiyi yaralayan 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu, tutuklanmıştı. Bıçaklı saldırı sırasındazanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenen raporun hazırlanmasının ardından Zazaoğlu'nun cezai ehliyetinin olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde Emir Can Zazaoğlu'nun 4 kişiyi öldürdüğü, 5 kişiyi yaraladığı bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Zazaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen rapor tamamlandı. Zanlının "akli dengesinin yerinde olduğu" tespitine yer verilen rapor soruşturma dosyasına eklendi.

NE OLMUŞTU?

Bingöl'de 24 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

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Yorumlar (1)

Şanssız Dertli:

Tam psikopat. Denk gelmemek lazım.

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