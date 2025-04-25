Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
Bingöl-Muş Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı, bir kadının hayati tehlikesi bulunuyor.
Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Bingöl- Muş Bulvarı'nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 ABZ 999 plakalı otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve 06 DUP 429 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bir kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel