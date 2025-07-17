Bingöl'de Yolcunun Valizinde 50 Paket Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

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Bingöl'ün Solhan ilçesindeki bir yol kontrolünde, jandarma ekipleri bir yolcunun valizinde 50 paket bandrolsüz sigara tespit etti. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında işlemler başlatıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir yolcunun valizinde 50 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halk sağlığının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yol kontrol noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada bir yolcunun valizinde 50 paket bandrolsüz sigara bulundu.

Şüpheli şahıs hakkında adlı işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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