Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 2 Metreye Düşürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin 2 metreye kadar düşmesine neden oldu. Sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerlerken dörtlülerini yakarak seyretti.

Bingöl'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü

BİNGÖL - Bingöl'de yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Araçlar sis arasında kaybolurken sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Bingöl'de son zamanlarda sis etkisini sürdürüyor. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis, bugün etkisini daha fazla arttırdı. Özellikle ana yollarda göz gözü görmedi. Görüş mesafesinin yer yer 2 metreye düştüğü yollarda, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Bingöl'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 2 Metreye Düşürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - Güncel
'Safları sıklaştırın' çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yalı Çapkını bu akşam var mı? 22 Kasım Yalı Çapkını dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.