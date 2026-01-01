Haberler

Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam zorlaşırken, belediye ekipleri kar küreme çalışmaları yürütüyor. Buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, karlar kamyonlarla taşınıyor.

Bingöl'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yoğun kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Beyaza bürünen kentte belediye ekipleri birçok noktada kar küreme çalışması yürütüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte ekiplerce toplanan karlar, kamyonlarla dış bölgelere taşınıyor.

Şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları 105 personel ve 28 iş makinesiyle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

54 şehirde okullar tatil edildi
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi
54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

54 şehirde okullar tatil edildi
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı