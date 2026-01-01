Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Bingöl'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam zorlaşırken, belediye ekipleri kar küreme çalışmaları yürütüyor. Buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, karlar kamyonlarla taşınıyor.
Bingöl'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Yoğun kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Beyaza bürünen kentte belediye ekipleri birçok noktada kar küreme çalışması yürütüyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte ekiplerce toplanan karlar, kamyonlarla dış bölgelere taşınıyor.
Şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları 105 personel ve 28 iş makinesiyle gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel