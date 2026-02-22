Haberler

Bingöl'de yeni stadyum için ihale sürecine geçildi

Güncelleme:
Bingöl Valisi Cahit Çelik, yeni stadyum projesinin ihale aşamasına geçtiğini ve projenin ödeneğinin sağlandığını dile getirdi. Vali Çelik, projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Çelik, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor ile Ejderoğlu Kırşehir Futbol arasında Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.

Karşılaşmanın ardından taraftarlara hitap eden Çelik, Bingöl'e kazandırılacak yeni stadyuma ilişkin sürecin ihale aşamasına geçtiğini belirtti.

Projenin ödeneğinin temin edildiğini ifade eden Çelik, başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekilleri Berdibek ve Korkutata ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Çelik, yeni stadyumun hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe
