Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Bingöl-Genç kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.B, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 81 ACB 912 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolu Genç Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.B'ye çarptı.
Ağır yaralanan M.B, olay yerine sevk edilen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik