Bingöl'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Güzgülü köyünde yaşayanlar tarafından yaralı şahin bulundu.
Kaymakamlığa durumun bildirilmesinin ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.
Kanadından yaralanan şahin, ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslime edildi.
Kaynak: AA / Metin Dere - Güncel