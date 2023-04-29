Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bingöl'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Bingöl'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Güncel Haberler

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Güzgülü köyünde yaşayanlar tarafından yaralı şahin bulundu.

Kaymakamlığa durumun bildirilmesinin ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.

Kanadından yaralanan şahin, ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslime edildi.

Kaynak: AA / Metin Dere - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hisarcık Yedisu Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title