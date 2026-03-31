Bingöl'de sağanak sonrası köy yolu çöktü

BİNGÖL'de etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Yelesen grup köy yolunda çökme meydana geldi, ulaşım aksadı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yelesen ve Şaban köylerini birbirine bağlayan grup köy yolunda şiddetli yağışın ardından zeminin yumuşaması sonucu dün akşam saatlerinde çökme oluştu. Çökme nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Yolun ulaşıma kapanmasıyla bölgedeki köylerde yaşayanlar alternatif olarak Dikme köyü yolunu kullanmaya başladı. Yolun onarılması için çalışma başlatıldı.

