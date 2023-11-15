Bingöl'de Vefa Projesi ile ihtiyaç sahiplerine yardım

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde devam eden Vefa Projesi çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerinin bütün eksiklikleri gideriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında, yaşlı, bakıma muhtaç ve günlük işlerini yapamayan vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları ve yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde devam eden Vefa Projesi çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerinin bütün eksiklikleri gideriliyor.

Yayladere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Vefa Projesi çerçevesinde ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi yaşlı, bakıma muhtaç, günlük işlerini kendi başlarına idame ettiremeyen vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel bakımları, yemek yapımı gibi ihtiyaçları Vefa Projesi personellerimiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca vakıf personellerimiz tarafından ihtiyaç sahibi hanelerimize düzenli ziyaretler yapılmakta ve talepleri yerine getirilmeye çalışılmaktadır" denildi. - BİNGÖL