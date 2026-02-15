Bingöl'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
Bingöl'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen iki zanlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gerekli sağlık kontrollerinin ardından tutuklandılar.
Bingöl'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
"Yutma" yöntemiyle uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle yakalanan 2 şüpheli, gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye sevk edildi."
Hastanede yapılan görüntülemelerde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler tespit edildi.
Yapılan müdahaleyle şüphelilerin mide ve bağırsaklarından 88 kapsül halinde daralı ağırlığı 1 kilo 175 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde 8,60 gram afyon sakızı çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.