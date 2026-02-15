Bingöl'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Bingöl'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

"Yutma" yöntemiyle uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle yakalanan 2 şüpheli, gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye sevk edildi."

Hastanede yapılan görüntülemelerde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler tespit edildi.

Yapılan müdahaleyle şüphelilerin mide ve bağırsaklarından 88 kapsül halinde daralı ağırlığı 1 kilo 175 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde 8,60 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.