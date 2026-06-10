Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 5,81 gram esrar ve 15 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5,81 gram esrar ile 15 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik