Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında Binlerce Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 6 bin 704 kök kenevir ile 4 bin 612 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez ve Solhan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 385 kök kenevir bitkisi, 10,26 gram kubar esrar ve 3,98 gram metamfetamin ele geçirildi.

Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ise 8 farklı noktada toplam 6 bin 319 kök kenevir bitkisi, 4 bin 612 kök skunk bitkisi, 752 gram kubar esrar ile 1 kilo 848 gram toz esrar yakalandı.

Operasyonlara ilişkin Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı.