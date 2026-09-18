Bingöl'de uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

Bingöl'de uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.
Bingöl'de Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.
Kent Park Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Cahit Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Etkinliğe katılan çocuklar hazırladıkları uçurtmaları uçurdu.
Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturulması ve çocuk haklarına dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, uçurtmalar aracılığıyla barış, kardeşlik, dayanışma ve umut mesajlarını gökyüzüne taşıdı.
Kaynak: AA