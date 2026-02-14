Haberler

Direğe ve ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Bingöl'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Volkan Çaparlar, kontrolünü kaybettiği aracının elektrik direğine ve ağaçlara çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'de elektrik direğine ve ardından ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Volkan Çaparlar (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Genç Caddesi 112 Acil Çağrı Merkezi mevkisinde meydana geldi. Volkan Çaparlar'ın kontrolünü yitirdiği 12 AC 903 plakalı otomobil, elektrik direğine ve ağaçlara çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücü Volkan Çaparlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Çaparlar'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
