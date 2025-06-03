Bingöl'de Trafik Kazası: 60 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Trafik Kazası: 60 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 60 yaşındaki İlhami Yılmaz hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kamyonla çarpışarak şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü İlhami Yılmaz (60), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Varto karayolunda meydana geldi. Y.H. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen kamyon ile İlhami Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Yılmaz, hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Y.H. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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