Bingöl'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bingöl'de bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AGS 892 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun tuğla fabrikası mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu ağır olan sürücü ambulansla Genç Devlet Hastanesi, diğer yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş