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Bingöl'de Ters Laleler Kar Altında Kaldı

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Bingöl'de etkili olan kar yağışı, yaban hayatının yanı sıra bitki florasını da olumsuz etkiledi. Gökçeli köyünde her yıl açan ters laleler, yoğun kar nedeniyle kayboldu. Ters lalelerin korunmasına yönelik yüksek ceza dikkat çekti.

Kar yağışı nedeni ile ters laleler kar altında kaldı

BİNGÖL - Bingöl'de önceki gün etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile ters laleler kar altında kaldı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Bingöl'de etkili oldu. Yer yer 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışından yaban hayatı kadar bitki florası da nasibini aldı. Merkeze bağlı Gökçeli köyünde her yıl açan ters laleler, yağışın ardından kar altında kayboldu. Yaklaşık 3 haftalık bir ömrünün olduğu bilinen ters laleleri koparmanın cezası 244 bin lirayı aşıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Güncel
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