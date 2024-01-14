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Bingöl'de 'Teröre Lanet' mitingi

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Bingöl'de düzenlenen mitingde, yüzlerce vatandaş teröre lanet okudu. Pençe-Kilit Harekatı'nda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 8'i yaralandı. Şehitlerin ardından Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği tarafından 'Teröre Lanet' mitingi düzenlendi. Mitingde, teröre karşı birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bingöl'de 'Teröre Lanet' mitingi

BİNGÖL - Bingöl'de yüzlerce vatandaşın katılımı ile düzenlenen mitingde, hep bir ağızdan teröre lanet okundu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada 9 asker şehit olurken, 8'i de yaralandı. Şehit askerlerin ardından Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği koordinesinde 'Teröre Lanet' mitingi düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katılım gösterdiği mitingde, hep bir ağızdan teröre lanet okundu.

Basın açıklamasını yapan BİŞHAK Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, "Kahraman Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bugün şehitler ve gaziler diyarı Bingöl'de şehitlerimizi anmak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin acısını paylaşmak, alçak, hain terör örgütü mensuplarını, onların yandaşlarını ve işbirlikçilerini kınamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bağrından yüzlerce şehit ve gaziler vermiş Bingöl halkı olarak şehit ailelerimizin ve yaralı askerlerimizin acısını yüreğimizde paylaşıyor, hain, alçak, şerefsiz terör örgütü mensuplarını lanetliyoruz. Askerimize kurşun sıkma gafletinde bulunan alçak teröristler, bilmelisiniz ki kendi kanınızda boğulacaksınız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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