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Bingöl'de PKK/KCK'ya Ait 8 Odalı Sığınakta Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Yılmaz Operasyonu' sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait 8 odalı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda yaşam malzemeleri ele geçirildi ve sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK'ya ait 8 odalı sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Yılmaz Operasyonu" düzenledi.

Ekipler, operasyonda terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak buldu.

Sığınakta yapılan aramada, 112 pil, 2 kutu çakmak gazı, 2 kutu şampuan, sac tava, odun sobası, ıslak mendil, diş macunu, 2 diş fırçası, demlik, 2 tabak ve 2 plastik bardak ele geçirildi.

Söz konusu malzeme operasyon bölgesinde imha edildi ve sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yayladere Operasyon Güvenlik Savunma Güncel Terör Kck PKK

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