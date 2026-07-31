Bingöl'de tarım alanı ve otlukta çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Dik köyündeki ziraat alanında ve Kurudere köyünün Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA