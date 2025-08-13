Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 42 Sikke Ele Geçirildi

Bingöl'de yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 42 sikke ele geçirildi. Jandarma, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmada 3 şüpheliyi yakaladı.

Bingöl'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 42 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında 3 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından merkez ilçe sınırlarında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 42 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
