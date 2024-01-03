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Bingöl'de takla atan cipin sürücüsü yaralandı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada, Dr. Ahmet Koçak idaresindeki cip takla attı ve sürücü yaralandı. Koçak, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİNGÖL'de takla atan cipin sürücüsü Dr. Ahmet Koçak, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karlıova ilçesi Kalencik köyünde meydana geldi. Karlıova Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ahmet Koçak idaresindeki 35 APB 780 plakalı cip, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Koçak, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koçak, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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