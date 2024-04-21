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Bingöl'de sınav öncesi kimliğini unutan öğrencilere polis ekipleri yardım etti

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Bingöl'de bugün yapılan bursluluk sınavında kimliğini evde unutan ve yanlış okula giden öğrencilere, İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen polis ekipleri yardım etti. Kimlikleri alınan öğrenciler doğru okula götürüldü.

Bingöl'de sınav öncesi kimliğini unutan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

BİNGÖL - Bingöl'de bugün yapılan bursluluk sınavında kimliğini evde unutan ve yanlış okula giden öğrencileri, sınava polis ekipleri yetiştirdi.

Bingöl'de bugün ilk ve ortaöğretim kurumlarının bursluluk sınavı yapıldı. Bursluluk sınavı öncesi kimliğini evde unutan ve yanlış okula gelen öğrencilere, İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen polis ekipleri yardım etti.

Kimliğini evde unutan öğrencilerin kimlikleri alınarak teslim edilirken, yanlış okula gelen 5 öğrenci de refakatli bir şekilde doğru okula götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün toplamda 15 öğrencinin sınav öncesi imdadına yetişti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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