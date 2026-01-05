Bingöl'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 3 Ocak'ta merkez Karşıyaka Mahallesi Üniversite Kavşağı mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan Osman H'nin (27) yaralandığı ve ardından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden bir kısmının Bingöl'de, bir kısmının ise farklı illerde yakalandığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı, 1'i için de adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayın firari şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.