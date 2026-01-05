Haberler

Bingöl'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bingöl'de bir kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 3 Ocak'ta merkez Karşıyaka Mahallesi Üniversite Kavşağı mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan Osman H'nin (27) yaralandığı ve ardından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden bir kısmının Bingöl'de, bir kısmının ise farklı illerde yakalandığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı, 1'i için de adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayın firari şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
Haberler.com
500

