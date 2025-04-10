Bingöl'de Şiddetli Rüzgar Binaların Çatısını Uçurdu

Bingöl'de şiddetli rüzgar nedeni ile binaların çatıları uçtu

BİNGÖL - Bingöl'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar nedeni ile bazı apartmanların çatısı uçtu.

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Bingöl'de şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkileri. Fırtına nedeni ile İçmeler Mahallesi'nde bulunan bazı binaların çatıları uçtu. Olay anında bölgeden kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Şiddetli rüzgarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.