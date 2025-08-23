Bingöl'de şehit güvenlik korucuları kabirleri başında anıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 9 yıl önce şehit olan güvenlik korucuları İdris Demir ve Tarık Aydemir, kabirleri başında anıldı.

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Arif Geyik, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gök ve bazı kurum amirleri, 2016 yılında Karacehennem Ormanları bölgesinde şehit olan güvenlik korucularının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Kaymakam Bıçak, daha sonra ilçe merkezinde şehit aileleri ile bir araya geldi.