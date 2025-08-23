Bingöl'de şehit güvenlik korucuları kabirleri başında anıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 9 yıl önce şehit olan güvenlik korucuları İdris Demir ve Tarık Aydemir, kabirleri başında anıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 9 yıl önce şehit olan güvenlik korucuları İdris Demir ve Tarık Aydemir, kabirleri başında anıldı.

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Arif Geyik, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gök ve bazı kurum amirleri, 2016 yılında Karacehennem Ormanları bölgesinde şehit olan güvenlik korucularının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Kaymakam Bıçak, daha sonra ilçe merkezinde şehit aileleri ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Aziz Yıldırım'ın kızından Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.