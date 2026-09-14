Bingöl’de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Bingöl’ün Solhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Arakonak beldesi Karşıyaka mahallesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 49 E 3261 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA