Bingöl'de Sağanak Yağış Konferans Salonunu Su Bastı
Bingöl'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle belediye hizmet binasındaki konferans salonunun bir bölümü su altında kaldı. İtfaiye ekipleri, Prof. Dr. Naci Görür'ün vereceği konferans öncesi salonu tahliye etti.
Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle belediyenin konferans salonunu su bastı.
Kentte dün etkili olan sağanağın ardından belediye hizmet binasındaki su pompası arızalandı.
Arıza nedeniyle aynı binada hizmet veren konferans salonunun bir bölümünde bu birikintisi oluştu.
Salonda biriken su, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün vereceği konferans öncesi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel