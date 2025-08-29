Bingöl'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

BİNGÖL'de park halindeki otomobil, alev alarak yandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde meydana geldi. Park halindeki 34 NBP 765 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,