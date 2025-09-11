Haberler

Bingöl'de Park Halindeki Otobüse Çarpan Halk Otobüsü Kamerada

Bingöl'de Park Halindeki Otobüse Çarpan Halk Otobüsü Kamerada
Kaza, Bahçelievler Mahallesi'ndeki şehir içi otobüs durağında meydana geldi. Şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu 12 M 0002 plakalı otobüs, geriye doğru hareket etti. Ömer Faruk Budancamanak'ın durdurmaya çalıştığı otobüs, arkasında park halindeki başka bir otobüse çarptı. Kazada otobüslerde hasar oluştu. O anlar otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
