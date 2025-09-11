Bingöl'de Park Halindeki Otobüse Çarpan Halk Otobüsü Kamerada

BİNGÖL'de şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu halk otobüsü, geriye doğru hareket edip park halindeki başka bir otobüse çarptı. O anlar otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'ndeki şehir içi otobüs durağında meydana geldi. Şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu 12 M 0002 plakalı otobüs, geriye doğru hareket etti. Ömer Faruk Budancamanak'ın durdurmaya çalıştığı otobüs, arkasında park halindeki başka bir otobüse çarptı. Kazada otobüslerde hasar oluştu. O anlar otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.