Bingöl'de sokaktaki cinayete ilişkin 5 tutuklama

Bingöl'de sokakta yürüyen Osman Hişan, bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

BİNGÖL'de sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte hayatını kaybeden Osman Hişan'ın (27) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Ocak'ta akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Kentte esnaflık yapan Osman Hişan, yolda yürüdüğü sırada plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hişan kurtarılamadı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin 1 kişinin de arandığı bildirildi.

