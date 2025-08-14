Bingöl'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ve kamyonet, Yeşilova mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
