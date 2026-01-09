Haberler

Bingöl'de takla atan otomobildeki 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı

Solhan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Karandüzü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAE 254 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
