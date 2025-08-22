Bingöl'de Otomobil İneğe Çarptı, İnek Telef Oldu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin çarptığı inek telef oldu. Olayda otomobilde de hasar meydana geldi.

M.H. idaresindeki 34 JY 4542 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Yeşilova mevkisinde ineğe çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, inek telef oldu, otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
