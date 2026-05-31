Bingöl'de ineğe çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Bingöl-Solhan kara yolunda yola çıkan ineğe çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de otomobilin ineğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFE 291 plakalı otomobil, Bingöl- Solhan kara yolu Ağaçeli mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi