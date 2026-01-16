Bingöl'de domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bingöl-Muş kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin yola çıkan domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bazı domuzlar da telef oldu.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AIP 454 plakalı otomobil, Bingöl- Muş kara yolunun Bingöl Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi mevkisinde yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı.
Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonucu, sürüdeki bazı domuzlar da telef oldu.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel