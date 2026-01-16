Bingöl'de domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AIP 454 plakalı otomobil, Bingöl- Muş kara yolunun Bingöl Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi mevkisinde yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı.

Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu, sürüdeki bazı domuzlar da telef oldu.