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Bingöl'de Dere Yatağına Devrilen Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Dere Yatağına Devrilen Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu Duliye Zorer hayatını kaybetti, sürücü Mesut Zorer ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki Duliye Zorer hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yedisu-Erzincan kara yolunun Giyimli mezrası mevkisinde meydana geldi. Mesut Zorer'in kontrolünü yitirdiği 34 KR 4902 plakalı otomobil, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Otomobil, dere yatağındaki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Duliye Zorer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Mesut Zorer ile otomobildeki 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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