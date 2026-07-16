Bingöl'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Bingöl Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 15 Temmuz-1 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı.
Bingöl'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele doğrultusunda alınan karara yer verildi.
Açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bingöl il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 15 Temmuz-1 Ekim 2026 tarihlerinde yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş