Bingöl'de Orman Yangınına Müdahele Ediliyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde bahçebaşı köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bahçebaşı köyündeki meralık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel