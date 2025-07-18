Bingöl'de Orman Yangını Söndürüldü
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Murat köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Murat köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Solhan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel