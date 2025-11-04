Haberler

Bingöl'de Organik Arıcılık Projesi Kapsamında 15 Üreticiye Kovan Dağıtıldı

Güncelleme:
Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bingöl Organik Bal Yesin' projesi çerçevesinde 15 üreticiye yüzde 75 hibeli 435 organik arı kovanı dağıtıldı. Vali Usta, organik arıcılığın gelişiminde önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bingöl Organik Bal Yesin" projesi kapsamında 15 üreticiye yüzde 75 hibeli 435 organik arı kovanı dağıtıldı.

Tarım İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kentte arıcılığın önemli bir gelişim süreci yaşadığını söyledi.

Bingöl'de 2000 yılında 45 bin civarında olan kovan sayısının 2025 itibarıyla 180 bine ulaştığını aktaran Vali Usta, şöyle konuştu:

"Bu rakamlarla Türkiye genelinde 14'üncü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise ikinci sıradayız. 2000 yılında 800 ton civarında olan bal üretimimiz, 2025 yılında yaklaşık 2 bin tona ulaşacak."

Proje sayesinde üreticilerin kişi başına düşen organik kovan sayısının her yıl arttığını aktaran Usta, "Hem coğrafi işaretli hem de organik üretim yapan arıcılarımız, sektörün öncüleridir. Bu proje sayesinde üreticilerimizin kişi başına düşen organik kovan sayısı her yıl artıyor. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Fatih Aktay? da projenin Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edildiğini belirtti.

Amaçlarının organik arıcılığı yaygınlaştırmak ve üreticileri bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Aktay, proje kapsamında 15 üreticiye yüzde 75 hibeli 435 organik arı kovanının dağıtıldığını ifade etti.

Organik üretim sürecini başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikalarının da verildiğini kaydeden Aktay, "2022 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar toplam 740 organik arı kovanı üreticilerimize teslim edildi. Projeye bu süreçte 1 milyon 398 bin 877 lira destek sağlandı. 2025 yılı üretim sezonunda, Bingöl'de organik üretim yapan 15 arıcımız tarafından toplam 4 bin 878 kilogram organik bal üretimi gerçekleştirildi." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Usta, üreticilere organik tarım sertifikaları ile organik arı kovanlarını teslim etti.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
