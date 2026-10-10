Bingöl'de operasyonda 3 parça uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 parça halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA