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Bingöl'de operasyonda 3 parça uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 parça halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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