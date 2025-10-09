Haberler

Bingöl'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Semineri

Bingöl'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Semineri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilova İlkokulu'nda öğrencilere trafik güvenliği konularında bilgilendirme semineri düzenledi. Öğrencilere emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında eğitim verilirken, 'Trafik Jandarması' adlı boyama kitapları hediye edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik trafik bilgilendirme semineri düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Sancak beldesine bağlı Yeşilova İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrencilere, genel trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik ışıkları, trafik işaret ve levhaları ile karşıdan karşıya geçiş kuralları gibi konularda eğitim verildi.

Daha sonra öğrencilere "Trafik Jandarması" adlı boyama kitapları hediye edildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

MasterChef'te şaşırtan buluşma! Eski eşiyle aynı sahnede
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.