Bingöl'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Semineri

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik trafik bilgilendirme semineri düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Sancak beldesine bağlı Yeşilova İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrencilere, genel trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik ışıkları, trafik işaret ve levhaları ile karşıdan karşıya geçiş kuralları gibi konularda eğitim verildi.

Daha sonra öğrencilere "Trafik Jandarması" adlı boyama kitapları hediye edildi.