Bingöl'de motosikleti çaldığı anlar kamerada, şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BİNGÖL'de polis ekiplerinin motosiklet hırsızlığına yönelik yürüttüğü çalışmada yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında, hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı